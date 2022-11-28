Gana Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 3 golle geçti: Güney Kore 2-3 Gana

28 Kasım 2022 Pazartesi, 18:10

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Gana 3-2'lik skorla kazandı.

Gana, 24. dakikada Muhammed Salisu ve 34. dakikada Muhammed Kudus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GÜNEY KORE'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Güney Kore, 58 ve 61. dakikalarda Kyu-Sung Cho'nun attığı gollerle bir anda durumu 2-2'ye getirdi.

GANA'DA YİNE KUDUS SAHNEDE

2-2'nin ardından Gana'da bir kez daha Muhammed Kudus sahne aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada attığı golle Gana'nın sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağladı. Kudus ayrıca bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Gana, grupta 3 puana yükseldi. Güney Kore 1 puanda kaldı.

Gana, gruptaki son maçında Uruguay ile 2 Aralık Cuma günü karşılaşacak. Güney Kore, aynı tarihte Portekiz'in rakibi olacak.