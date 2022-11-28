Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın protestosuna Mesut Özil'le karşılık verdiler
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kalırken mücadeleye Mesut Özil damga vurdu.
Bazı futbolseverler, Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in fotoğraflarını taşıdı.
FIFA'nın LGBTİ+ haklarına destek vermek amacıyla takılan "One Love" pazubantlarını Katar'da yasaklaması üzerine Alman oyuncular bu karara tepkilerini, seremoni sırasında ağızlarını kapatarak gösterdiler.
Almanya Milli Takımının bu protestolarına, bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafıyla karşılık verdiler.
İspanya ile Almanya arasındaki mücadelede Mesut Özil fotoğrafları tutan Katarlı taraftarlar, ağızlarını kapattı.
Mesut Özil, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı Almanya Milli Takımı'nı ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olduğu gerekçesiyle 30 yaşında bırakmıştı.
Ayrılık kararını 22 Temmuz 2018'de sosyal medya hesaplarından duyuran Mesut Özil, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.
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