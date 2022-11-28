Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafetler sebebiyle hapis cezasıyla karşı karşıya

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:28

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, uygulanan yasaklarla şimdiden hafızalarda yer edindi. Maçlarda uygulanan alkol yasağı ile ilgili tartışmalar sürerken Hırvat model Ivana Knoll'un da giydiği kıyafetler yüzünden başı derde girebilir.

Hırvatistan ile Fas arasındaki Dünya Kupası F Grubu ilk maçı, geçtiğimiz hafta Katar'da gerçekleştirildi. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken, Al Bayt Stadyumu'na Hırvat model Ivana Knoll damga vurdu. Knoll'un giydiği vücudunu saran, dekolteli elbise Katar yasalarına göre yasak. Ünlü modelin verdiği derin göğüs dekolteli pozlar sonrasında öfkelenen Katarlılar harekete geçti.

Katar yasalarına göre kadınların açık giysi giymesi yasak. Yasaya göre, kadınların göbeğini, omuzlarını, dizlerini veya göğüslerini örtmesi gerekiyor.

HAPİS CEZASI İDDİASI

Goal İngiltere'nin haberine göre, Katar'ın koyduğu yasakları çiğneyen Ivana Knoll hapis cezası alabilir. Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Ivana Knoll'a destek çıktı. Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.

'KURALLARI DUYUNCA ŞOK OLDUM'

Fas maçı sonrası açıklamada bulunan Ivana Knoll, "Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bize bazı özgürlükler tanıyacağını ve herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyordum. Sonra kuralları duydum ve şok oldum. Kıyafet yönetmeliği omuzları, dizleri, göbeği ve her şeyi göstermeyi yasaklıyor ve bende her şeyi kapatacak kıyafet yok" dedi.

Kıyafetleri nedeniyle tutuklanma riski olup olmadığı sorulduğunda Knoll, "Böyle bir şeyden asla korkmam" yanıtını verdi. Knoll, yaptığı şeyin başkalarını incitmediğini söyledi ve ekledi: "Bence elbisem veya bikinim birini nasıl incitebilir? Lütfen bana bunu açıklayın.”