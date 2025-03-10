ABD - Türkiye maçının tarihi belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ile oynayacağı hazırlık maçının tarihi belli oldu.
Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.
Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.
Etiketler: #a milli futbol takımı #ABD #2026 FIFA Dünya Kupası
Spor Haberleri
- Simone Inzaghi'den milli yıldıza büyük övgü!
- Alman yıldızdan Bayer Leverkusen'e kötü haber!
- Amedspor deplasmanda 90+4'te güldü!
- Boluspor'a tek gol yetti: Üst üste 2. galibiyet!
- ABD - Türkiye maçının tarihi belli oldu!
- Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı!
- Roma'ya Zeki Çelik'ten kötü haber!
- Arda Turan'dan transfer itirafı
- Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
- Süper Lig devinde hedef Isco!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- BM’den Suriye için alarm!
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu