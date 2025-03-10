ABD - Türkiye maçının tarihi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ile oynayacağı hazırlık maçının tarihi belli oldu.

ABD - Türkiye maçının tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:45

Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.


Etiketler: #a milli futbol takımı #ABD #2026 FIFA Dünya Kupası

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