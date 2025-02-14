A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket Elemeleri'nde İzlanda ve İtalya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 16 kişilik aday kadroyu açıkladı.
A Milli Basketbol Takımı kadrosunda Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sarper David Mutaf, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir yer aldı.
Milliler, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30’da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #a milli basketbol takımı #EuroBasket #Aday kadro
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