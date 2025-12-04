Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD yapımı dizide Beşiktaş Tüpraş Stadyumu sahnesi!

ABD yapımı dizide Beşiktaş Tüpraş Stadyumu sahnesi!

4.12.2025 20:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
ABD yapımı dizide Beşiktaş Tüpraş Stadyumu sahnesi!

ABD'li şirket Netflix'te yayımlanan 'The Night Agent' dizisinin bir bölümünde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yer aldı.

Gabriel Basso'nun başrolde yer aldığı aksiyon dolu "The Night Agent" dizisinin 3. sezon fragmanı yayımlandı.

Dizinin fragmanında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu da yer aldı.

THE NIGHT AGENT DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Aksiyon ve gerilim dolu, karakter odaklı, çok katmanlı bir hikaye olan "The Night Agent", Matthew Quirk'ün aynı adlı romanından uyarlandı ve acil durum hattına bakan düşük rütbeli FBI ajanı Peter Sutherland'ı merkezine alıyor.

Peter, ilk sezonda Başbakan'ı kurtarmak için gösterdiği çaba sayesinde ikinci sezonda Gece Ajanı olmaya hak kazanır. Ancak, Gece Ajanları'nın gizli organizasyonunun bir parçası haline gelmek, onu her yeri tehlike ile sarılmış tekinsiz bir dünyaya sürükler.

Dizinin 3. sezonu, 19 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

İlgili Konular: #Netflix #beşiktaş #Tüpraş Stadyumu #The Night Agent

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan PFDK tepkisi: 'Gözdağı niteliğindeki bu kararların...'
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan PFDK tepkisi: 'Gözdağı niteliğindeki bu kararların...' Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hakkında bir açıklama yayımladı.
Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor: Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor: Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın antrenman eksiğini gidermek amacıyla çalışmalara başladığını açıkladı.
Takımla birlikte çalıştı... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde mutlu son!
Takımla birlikte çalıştı... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde mutlu son! Beşiktaş'ta bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan ve ayrılmak istediği açıklanan Rafa Silva, siyah beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmana katıldı.