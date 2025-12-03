Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor: Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 19:22:00
Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın antrenman eksiğini gidermek amacıyla çalışmalara başladığını açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

RAFA SILVA'DAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenman eksiğini gidermek amacıyla takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşularının ardından geniş alanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

