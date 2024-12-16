AB'den Belarus'a yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Belaruslu 26 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belaruslu hakimler, cezaevi yöneticileri ve gözaltı merkezi yetkilileri, "bazı siyasi mahkumların insanlık dışı koşullarla karşı karşıya kaldığı ve suiistimallere maruz kaldığı" ıslah kurumlarından birindeki tıbbi birimin başkanıyla nakliye şirketleri yaptırım listesine dahil edildi.
Yaptırım listesine alınan 26 kişi ve 2 kuruluş, ülkede "sivil toplum ve demokratik muhalefetin bastırılmasından sorumlu olmak" ve "AB yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla" suçlandı.
Bu kararın ardından, AB'nin Belarus'a yönelik kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 287'ye, kuruluş sayısı 39'a yükseldi.
Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.
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