ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un yeni takımı belli oluyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen sezon New York Knicks forması giyen ABD'li oyuncu Derrick Rose'un Memphis Grizzlies ile el sıkıştığı aktarıldı.
ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.
The Athletic''in haberine göre, Rose gelecek sezon Memphis Grizzlies forması gyecek.
Derrick Rose
MEMPHIS'E YABANCI DEĞİL
Rose, 2008'de NBA'e draft edilmeden önce üniversite döneminde Memphis Tigers forması giymişti.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Rose'un soyunma odasında liderlik görevini üstlenmesini ama aynı zamanda sahada süre almasını da istediğini ekledi.
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