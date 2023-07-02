ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un yeni takımı belli oluyor

Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:47

Güncelleme: 02.07.2023 - 09:47

ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.

The Athletic''in haberine göre, Rose gelecek sezon Memphis Grizzlies forması gyecek.

Derrick Rose

MEMPHIS'E YABANCI DEĞİL

Rose, 2008'de NBA'e draft edilmeden önce üniversite döneminde Memphis Tigers forması giymişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Rose'un soyunma odasında liderlik görevini üstlenmesini ama aynı zamanda sahada süre almasını da istediğini ekledi.