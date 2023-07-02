ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un yeni takımı belli oluyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen sezon New York Knicks forması giyen ABD'li oyuncu Derrick Rose'un Memphis Grizzlies ile el sıkıştığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:47
ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un yeni takımı belli oluyor
Abone Ol google-news

ABD'li basketbolcu Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.

The Athletic''in haberine göre, Rose gelecek sezon Memphis Grizzlies forması gyecek.

Derrick Rose

MEMPHIS'E YABANCI DEĞİL

Rose, 2008'de NBA'e draft edilmeden önce üniversite döneminde Memphis Tigers forması giymişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Rose'un soyunma odasında liderlik görevini üstlenmesini ama aynı zamanda sahada süre almasını da istediğini ekledi.


Derrick Rose memphis grizzlies nba

İlgili Haberler

NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti

NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies, Tarık Biberovic'i seçti
NBA tarihine geçmişti: ABD'li basketbolcu Lou Williams'tan emeklilik kararı

NBA tarihine geçmişti: ABD'li basketbolcu Lou Williams'tan emeklilik kararı
Son dakika: NBA'de şampiyon Denver Nuggets!

Son dakika: NBA'de şampiyon Denver Nuggets!

En Çok Okunan Haberler