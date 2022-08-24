ABD'li basketbolcu Draymond Green, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın ABD'li basketbolcusu Draymond Green, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ederek Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Draymond Green, Nef Stadı ve Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yıldız basketbolcu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan ile önce Galatasaray Müzesi'ni ardından da Nef Stadı'nı gezdi.
Nef Stadı'ndan etkilendiğini belirten Green, "Yukarıdan bakıp burayı düşündüğünüzde ne kadar heyecan verici olduğunu tahmin edebiliyorum. Çok farklı bir deneyim. Tezahüratlarla buranın bambaşka bir atmosfer olabileceğini tahmin ediyorum. Buradaki tarihi gördüm. Kulübün bana verdiği hissiyatı yaşadım. Benim için çok önemliydi. İstanbul inanılmaz bir şehir. Burası hakkında çok güzel şey duymuştum. İlk defa geldim ve çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARLA TANIŞTI
Stat gezisinin ardından bireysel idmanını gerçekleştirmek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Green, burada Galatasaraylı futbolcularla tanışarak sohbet etti.
Golden State Warriors taraftarı olan ve kolunda takımın yıldız oyuncularından Stephen Curry dövmesi de bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira, Draymond Green ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Gerçekten çok mutlu oldum. Golden State takip ettiğim bir takım. Kendisi fark yaratan bir oyuncu. Onun seviyesindeki bir oyuncunun buraya gelip antrenmanda bizimle olması hoşuma gitti. Golden State taraftarıyım. Çok mutlu oldum" değerlendirmesinde bulundu.
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