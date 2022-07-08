ABD'li basketbolcu Draymond Green: 'Nemanja Bjelica'yı kaybetmek üzücü'
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors'ın formasını giyen ABD'li oyuncu Draymond Green, takım arkadaşı Nemanja Bjelica'nın Fenerbahçe Beko ile anlaşmasını değerlendirdi.
Kazandıkları NBA şampiyonluğunun ardından takımdan birçok rol oyuncusu ayrılan Golden State Warriors'ta, takımın sembol oyuncularından Draymond Green, Nemanja Bjelica'nın ayrılığına dikkat çekti.
"BJELICA, F.BAHÇE'YE DÖNECEK"
Katıldığı bir podcast yayınında Bjelica'nın ayrılığının üzücü olduğunu söyleyen Green, "Nemanja Bjelica'yı kaybetmek bizim için büyük bir kayıp. Eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceğini biliyorum. Onun ayrılması biraz canımı sıktı. Aramızda çok güzel bir ilişki var ve ikimiz de basketbolu bıraksak bile arkadaşlığımız sürecek" ifadelerini kullandı.
"MAÇINI İZLEMEYE GİDECEĞİM"
Sırp yıldızın ailesine yakın olmak istediğini söyleyen Draymond Green, "Nemanja'nın 2 çocuğu var ve onlara yakın olmak için Avrupa'ya geri dönüyor diye düşünüyorum. Onun bizim için sağladığı çeşitlilik ve oyun kurma yeteneğini çok arayacağız. Fenerbahçe'de ona bol şans diliyorum, mümkün olursa onun bir maçını izlemeye gideceğim" diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?
- Tahliye olan Kadir Şeker, evine geldi
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı