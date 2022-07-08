ABD'li basketbolcu Draymond Green: 'Nemanja Bjelica'yı kaybetmek üzücü'

08 Temmuz 2022 Cuma, 19:06

Kazandıkları NBA şampiyonluğunun ardından takımdan birçok rol oyuncusu ayrılan Golden State Warriors'ta, takımın sembol oyuncularından Draymond Green, Nemanja Bjelica'nın ayrılığına dikkat çekti.

"BJELICA, F.BAHÇE'YE DÖNECEK"

Katıldığı bir podcast yayınında Bjelica'nın ayrılığının üzücü olduğunu söyleyen Green, "Nemanja Bjelica'yı kaybetmek bizim için büyük bir kayıp. Eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceğini biliyorum. Onun ayrılması biraz canımı sıktı. Aramızda çok güzel bir ilişki var ve ikimiz de basketbolu bıraksak bile arkadaşlığımız sürecek" ifadelerini kullandı.

"MAÇINI İZLEMEYE GİDECEĞİM"

Sırp yıldızın ailesine yakın olmak istediğini söyleyen Draymond Green, "Nemanja'nın 2 çocuğu var ve onlara yakın olmak için Avrupa'ya geri dönüyor diye düşünüyorum. Onun bizim için sağladığı çeşitlilik ve oyun kurma yeteneğini çok arayacağız. Fenerbahçe'de ona bol şans diliyorum, mümkün olursa onun bir maçını izlemeye gideceğim" diyerek sözlerini noktaladı.