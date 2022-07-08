Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan talip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin formasını giyen Miha Zajc'a İtalyan ekibi Torino transferde talip oldu. İtalyan basını Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Zajc'a talip olan kulübü ve Fenerbahçe'nin beklentisini duyurdu.
TORINO, ZAJC'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Tuttosport'un haberine göre; İtalyan ekibi Torino, daha önce Empoli ve Genoa formaları da giyen, bonservisi ise Fenerbahçe'de bulunan Sloven orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Torino, bunun için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif etti.
FENERBAHÇE'NİN 10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ VAR
Haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcudan 10 milyon Euro beklediği ve kulüpler arasında bir mesafe olduğu ifade edildi. Öte yandan futbolcuya Club Brugge'ün de yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtiledi.
BRUGGE DE ZAJC İÇİN TAKİPTE
Club Brugge yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan Zajc, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?
- Tahliye olan Kadir Şeker, evine geldi
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı