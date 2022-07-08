İtalyanlar duyurdu: 'Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaştı'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe, sol bek transferini İtalya'dan yapmaya hazırlanıyor.
Sky Sports'ta yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
İtalyan ekibinin bu transfer için 4 milyon Euro bonservis kazanacağı belirtildi.
Pezzella'nın ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık imza atmasının beklendiği ifade edildi.
Geçen sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella, 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.
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