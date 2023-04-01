ABD’li boksör Kevin johnson, Vladimir Putin’e seslenerek vatandaşlık istedi
ABD’li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin ‘Kingpin’ Johnson, dün akşam Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e ringden seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.
ABD’li boksör Kevin Blue ‘Kingpin’ Johnson (43) dün Rusya’da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslendi.
Johnson Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.
"RUS PASAPORTU ALMAK İSTİYORUM"
Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şunları belirtti;
“Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum.”
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