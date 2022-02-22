ABD'li futbolcu Tyler Boyd Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, "Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi olacak ve ben takımımıza güveniyorum" dedi.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Tyler Boyd, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası çok iyi transferler yapıldığını ve iyi bir takım olduklarını belirtti.
Yeni bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Boyd, "Taze bir enerjiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda da bu enerji skorlara yansıyacak ve bulunduğumuz durumdan hızlıca uzaklaşacağız" diye konuştu.
"İYİ BİR SKORLA AYRILABİLİRİZ"
Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarına değinen Boyd, "Ligin ilk yarısında oynadığımız maç gerçekten çok çetin bir mücadele olmuştu. Biz yenebilirdik ama Galatasaray yendi. Şu anda onlarında bulunduğu konum zor bir durum. Bizim bulunduğumuz konum da zor bir durum. Zor konumda bulunan iki takımın mücadelesi olacak ve ben takımımıza güveniyorum. İyi bir skorla ayrılabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Bülent Korkmaz ile ilk idmanlarına çıktıklarının altını çizen Boyd, "Ben olumlu bir enerji getirdiğini görüyorum. Umarım bu enerji ileride de devam eder ve bulunduğumuz konumdan hızlıca uzaklaşırız. Şunu belirteyim, her zaman hazırım. Ekstra çalışmalar yaparım her zaman. Ben bir görev verildiğinde her zaman hazır olmaya çalışan oyuncuyum. Şu anda da öyleyim. Ne zaman ki bana görev gelir elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.
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