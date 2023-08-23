ABD'li tenisçi Serena Wiliiams ikinci kez anne oldu

23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, ikinci kez anne olma sevinci yaşadı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:12
ABD'li tenisçi Serena Wiliiams ikinci kez anne oldu
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Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

ABD'li tenisçi Serena Williams; kucağına aldığı bebeği, ilk çocuğu Olympia ve eşi Alexis Ohanian'ın yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

41 yaşındaki Williams, paylaşımında yeni doğan kız çocuğunun adının "Adira River" olduğunu da duyurdu.

EMEKLİLİK SİNYALİ

Williams, 2022'nin ağustos ayında Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek tenisi bırakacağı sinyalini vermiş ancak eylülde ABD Açık'tan elendiği maçın ardından kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.


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