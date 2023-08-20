Milli tenisçiler Tayvan ve Belçika'da şampiyonluğa ulaştı
Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Tayvan'da düzenlenen Formosa Cup Turnuvası'nda, Ali Ataman ise Belçika'daki ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 bin dolar ödüllü turnuvada Ergi Kırkın, Japon ve Tayvanlı rakiplerini yenerek set kaybetmeden finale çıktı.
Finalde Japon Makoto Ochi'yi 6-0, 6-2'lik setlerle yenen 24 yaşındaki Ergi; toplamda on birinci, M25 düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
ALİ ATAMAN, BELÇİKA'DA ŞAMPİYON OLDU
Quad kategorisindeki milli tenisçi Ali Ataman ise Belçika'da düzenlenen ITF 3 serisi ATH Open Turnuvası'nda set kaybetmeden şampiyonluğun sahibi oldu.
Başkent Brüksel'deki toprak zeminde yapılan organizasyonda Fransız ve İspanyol rakiplerini yenen milli sporcu, set kaybı yaşamadan finale yükseldi.
Finalde bir başka Fransız tenisçi Justin Michel ile karşılaşan Ali, rakibini 6-3'lük setlerle yenerek kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu elde etti.
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