Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık'a veda etti
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemeleri ilk tur maçında Tayvanlı raket Yu Hsiou Hsu'ya 2-0 yenildi.
ABD Açık elemelerinde mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, turnuvaya ilk turda veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, ilk eleme turunda Tayvanlı Yu Hsiou Hsu ile karşılaştı.
Rakibine 7-6 ve 6-1'lık setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, elendi.
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