Galatasaray'ın Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddiası!
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Dolarda yeni zirve!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı