Galatasaray'ın Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddiası!

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 18:36
<p>Yıldız isimleri kadrosuna katarak sezona bomba gibi giren Galatasaray'da takviyeler devre arasında da devam edecek gibi görünüyor.</p>

Yıldız isimleri kadrosuna katarak sezona bomba gibi giren Galatasaray'da takviyeler devre arasında da devam edecek gibi görünüyor.

<p>Sabah'ın haberine göre Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'ın stoperi Lindelöf'e kancayı taktı.</p>

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'ın stoperi Lindelöf'e kancayı taktı.

<p>Yönetim, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde Victor Nelsson'u ara transferde satarsa Danimarkalı stoperin alternatifinin çalışmalarına başladı.</p>

Yönetim, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde Victor Nelsson'u ara transferde satarsa Danimarkalı stoperin alternatifinin çalışmalarına başladı.

<p>Cimbom, ciddi talipleri olan Nelsson'un devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü kadroya katacak.</p>

Cimbom, ciddi talipleri olan Nelsson'un devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü kadroya katacak.

<p>Sarı-kırmızılılar, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.</p>

Sarı-kırmızılılar, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

<p>İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.</p>

İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 metre boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

<p>28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon Euro.</p>

28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras SK FK, Benfica ve Manchester United formalarını giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelöf, 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon Euro.

<p>Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.</p>

Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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