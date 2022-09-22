Eski Galatasaraylı futbolcu Goran Pandev'den veda!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Goran Pandev flaş bir karar aldı.
Makedon futbolunun dünyaca ünlü futbolcusu Pandev, futbolu bıraktığını açıkladı.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Makedonya Milli Takımı ile toplamda 122 maça çıkan oyuncu, 39 gol attı.
İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova formaları giyen Pandev bu takımlarla çıktığı toplam 493 maçta 101 gol attı.
2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a gelen Pandev, kısa süreli sarı-kırmızılı kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
Pandev, Galatasaray yıllarıyla ilgili verdiği bir demeçte, "Galatasaray'da çok oynamadım ama orada mutluydum. Galatasaray büyük bir tecrübeydi. Avrupa'nın en büyük kulüplerden birinden bahsediyoruz. Keşke devam etseydim. Ancak şartlar farklı gelişti. Türkiye'deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam. Türk futbolunu izliyorum, takip ediyorum" demişti.
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