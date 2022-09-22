Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine Fode Ballo-Toure iddiası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'un takımdan ayrılması halinde yerine Milan'ın Senegalli savunma oyuncusu Fode Ballo-Toure'nin getirileceği iddia edildi.
Geride kalan transfer döneminin son günlerinde peş peşe yaptığı hamlelerle tartışmasız en dikkat çeken kulüp olmayı başaran Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
TEMASLAR ERKENDEN BAŞLADI
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlerini ara vermeden sürdüren sarı-kırmızılıların, devre arasında kadroya yeni bir sol bek kazandırmayı hedeflediği bildirildi.
Bu doğrultuda Aslan'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Senegalli sol beki Fode Ballo-Toure'yi almak için temaslarına erkenden başladığı kaydedildi.
Milan'a geçen yıl Monaco'dan 5 milyon Euro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, daha önce; Paris Saint-Germain'in genç takımlarında görev yapmıştı.
VAN AANHOLT'A VEDA EDİLECEK
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, teknik ekibin planlamasında yer almayan sol bek Patrick van Aanholt'la devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.
Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki oyuncunun, 1.9 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olarak 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro, 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim aldığı kaydedildi.
Takımda Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera'dan sonra en çok kazanan isim olan Van Aanholt'un 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, devre arasında dolu olan yabancı kontenjanını deneyimli sol beki göndererek açmaya çalışacak.
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