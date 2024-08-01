ABD'li yüzücü Katie Ledecky'den rekorla altın madalya

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:03
ABD'li yüzücü Katie Ledecky'den rekorla altın madalya
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme branşının kadınlar 1500 metre serbestte ABD'li yüzücü Katie Ledecky, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 1500 metre serbest finalleri yapıldı.

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, 15.30.02'lik derecesiyle Tokyo 2020'de kendisine (15.35.35) ait olan olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Fransız Anastasiia Kirpichnikova 15.40.35'le gümüş, Alman Isabel Gose 15.41.16'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.


Katie Ledecky haberleri yüzme haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!
Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!

Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!
Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!

Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler