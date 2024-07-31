Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!

Yawen Deng, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşının kadınlar BMX serbest stil kategorisinde altın madalyaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:51
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX'te altın madalya Çin'e gitti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşının BMX serbest stil kategorisinde madalyalar dağıtıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Concorde Meydanı'nda yapılan yarışlarda kadınlarda Çinli Yawen Deng altın madalya kazanırken, ABD'li Perris Benegas gümü, Avustralyalı Natalya Diehm ise bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise Arjantinli Jose Gil Torres altın, Britanyalı Kieran Darren David Reilly gümüş, Fransız Anthony Jeanjean bronz madalyanın sahibi oldu.


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