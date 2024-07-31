Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!

Paris 2024'te judoda milli sporcu Mihael Zgank ve Fidan Ögel ilk turda olimpiyata veda etti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:20
Milli sporcular olimpiyata ilk turda veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Fidan Ögel, İsrailli rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Fidan Ögel, 70 kilo son 32 turunda İsrailli Maya Goshen ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.

AZERBAYCANLI RAKİBİNE MAĞLUP OLDU

Milli judocu Mihael Zgank, ilk turda Azerbaycanlı rakibine yenilerek oyunlara veda etti.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Mihael Zgank, 90 kilo son 32 turunda Azerbaycanlı Eljan Hajiyev ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine altın skorda mağlup olarak oyunlardan elendi.


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