Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!

Kadınlar 100 metre sırt üstü yüzmede Avustralyalı Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:36
Kaylee McKeown, kendisine ait olimpiyat rekorunu kırdı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 100 metre sırt üstü kategorisinde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalyaya uzandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 saniye 47 saliseyle olimpiyat rekoru kıran McKeown, Paris'te 57 saniye 33 saliseyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Gümüş ve bronz madalya ise ABD'ye gitti. Regan Smith, 57 saniye 66 saliseyle gümüş, vatandaşı Katharine Berkoff ise 57 saniye 98 saliseyle bronz madalya kazandı.


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