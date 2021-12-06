ABD'nin Pekin Olimpiyatlarına yönelik diplomatik boykotunu bu hafta duyurması bekleniyor
Joe Biden'ın daha önceden gazetecilere de teyit ettiği Pekin Olimpiyatlarına yönelik diplomatik boykotu, bu hafta duyurması bekleniyor.
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına yönelik diplomatik boykot kararını bu hafta içinde duyuracağı bildirildi.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, bu hafta içinde ABD hükümet yetkililerinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayacağını duyuracak.
ABD'li sporcuların olimpiyatlara katılmasının önünde bir engel olmadığını belirten yetkililer, boykotun sadece diplomatik seviyede kalacağını kaydetti.
ABD yönetimi, bu eylemiyle özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'da "insan hakları ihlallerinde bulunmakla" suçladığı Çin'e uluslararası arenada bir mesaj vermiş olacak.
BİDEN BOYKOT DÜŞÜNDÜKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.
Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.
Biden, 18 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
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