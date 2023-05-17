Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:35

Güncelleme: 17.05.2023 - 16:35

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçı öncesinde maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdulkadir Bitigen hangi takımlı? Abdulkadir Bitigen mesleği nedir? İşte, Abdulkadir Bitigen hakkında merak edilenler...

ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen, 12 Şubat 1983'te Kayseri'de dünyaya geldi.

Futbol hakemliği yapan Abdulkadir Bitigen, Kayseri bölgesi hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bitigen'in lisans numarası 19099'dur.

Türkiye Süper Lig hakemi olan Abdulkadir Bitigen, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Asıl mesleği diş hekimliğidir.

Abdulkadir Bitigen, hakemliğe 2007 yılında başlamıştır. Süper Lig'de yönettiği ilk maç 2014 yılında oynanan Eskişehirspor - Konyaspor mücadelesidir.

Abdulkadir Bitigen'in babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

ABDULKADİR BİTİGEN ÖZEL HAYATI

Abdulkadir Bitigen, 2016 yılında evlenmiştir. Eşinin adı Anıl Bitigen'dir.

ABDÜLKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMLI?

Türk hakem Abdülkadir Bitigen'in Galatasaray taraftarı olduğu iddia ediliyor.

ABDULKADİR BİTİGEN HAKEMLİK KARİYERİ

• 3. Lig (2007-2011)

• 4. Lig (2011-2013)

• 5. Lig (2013-2014)

• Süper Lig (2014-günümüz)