Resmi açıklama geldi: Abdülkadir Ömür, Hull City'de!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 18:43

Güncelleme: 01.02.2024 - 19:15

Trabzonspor'da takımdan ayrılması gündemde olan Abdülkadir Ömür için resmi bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"ONU İZLEMEKTEN ZEVK ALACAKLAR"

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, imza sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Abdüş'le ilk kez Antalya'da Trabzonspor ile hazırlık maçında karşılaştığımızda tanıştım ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hemen fark ettim. Onu alabileceğimizi anladığımızda bunun bizim için harika bir fırsat olduğunu hissettik. Trabzonspor'un şampiyon olmasında büyük payı vardı. Ülkesinin milli takımında da forma giydi. Taraftarlar onu izlemekten zevk alacak."

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.