Abdülkadir Ömür'ün transferinde anlaşma tamam: İşte bonservis bedeli!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:33

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City ile her konuda anlaştı.

Abdülkadir Ömür

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Ömür, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İngiltere’ye gitti.

Hull City’nin, Bordo-Mavililere 5 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından da belli oranda pay vereceği kaydedildi.