Abdülkadir Ömür'ün transferinde anlaşma tamam: İşte bonservis bedeli!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün transferi konusunda bordo-mavili takım ile anlaştığı kaydedildi.
Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City ile her konuda anlaştı.
Abdülkadir Ömür
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Ömür, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İngiltere’ye gitti.
Hull City’nin, Bordo-Mavililere 5 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından da belli oranda pay vereceği kaydedildi.
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