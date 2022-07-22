Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif!

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:11

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig'den 3 kulüple temas halinde.

Karadeniz yerel basınında yer alan habere göre; Gaziantep FK, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği tecrübeli orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde tercihini yapacak.

Şu ana kadar 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da, gelenlerden çok gidecek futbolcular için hareketli günler geçiyor.



