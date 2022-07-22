Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif!
Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif yağıyor.
Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig'den 3 kulüple temas halinde.
Karadeniz yerel basınında yer alan habere göre; Gaziantep FK, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği tecrübeli orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde tercihini yapacak.
Şu ana kadar 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da, gelenlerden çok gidecek futbolcular için hareketli günler geçiyor.
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