Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif!

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif yağıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 16:11
Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'den teklif!
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Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig'den 3 kulüple temas halinde.

Karadeniz yerel basınında yer alan habere göre; Gaziantep FK, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği tecrübeli orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde tercihini yapacak.

Şu ana kadar 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da, gelenlerden çok gidecek futbolcular için hareketli günler geçiyor.



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