Abdülkerim Bardakcı: "Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam"
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’da başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, mağlubiyetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini belirten Bardakcı, "Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Gram altında tarihi rekor!
- Hükümet HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 9 oyun
- Mansur Yavaş: Dere yataklarını imara açmışlar