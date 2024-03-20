Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:55
Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."


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