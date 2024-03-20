Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:55

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."