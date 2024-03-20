Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.
29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."
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