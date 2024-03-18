Aday kadro açıklanmıştı: Milli takımdan Serdar Saatçı kararı!

Portekiz Ligi ekibi Braga forması giyen Serdar Saatçı, Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:34
Aday kadro açıklanmıştı: Milli takımdan Serdar Saatçı kararı!
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Serdar Saatçı gelişmesi yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyen Şahin Dik kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: 

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes)


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