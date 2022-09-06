Abdülkerim Durmaz'ın 'Hayat pahalılığı' isyanı: Bir tek şey ucuz, o da penaltı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu ulusal televizyon kanalı Beyaz TV'de spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, hayat pahalılığından şikayet etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in başında bulunduğu Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
"HER GIDA ÇOK PAHALI"
Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumlayan Durmaz, verilen penaltıyı hayat pahalılığı üzerinden örneklendirdi.
Türkiye'de korkunç bir pahalılık olduğunu vurgulayan Durmaz, "Türkiye'de biliyorsunuz gıda ürünlerinde enflasyon var. Her gıda çok pahalı. Elma pahalı, domates pahalı, Türkiye'de yakıt pahalı mazot pahalı. Türkiye'de gıdada korkunç pahalılık var. Herkes şikayetçi. Türkiye'de bir tek şey ucuz o da penaltı" ifadelerini kullandı.
ERTEM ŞENER ARAYA GİRDİ
Bu esnada programda sunucusu Ertem Şener'in şekilden şekle girmesi ve konuyu değiştirmek için çabalaması dikkat çekti.
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