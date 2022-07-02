Abdullah Avcı istedi, yönetim Trezeguet'yi bitirdi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kanat transferindeki 1 numaralı hedefini gerçekleştiren yönetimin Trezeguet'i hazırlık kampına yetiştireceği iddia edildi.
Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil'i renklerine bağlayan Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet'yi alarak yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından oyuncu tarafını ikna eden bordo-mavililer, Aston Villa'yla da bonservis için anlaşmaya vardı.
Rakamın 3.5 milyon Euro civarında olması ve taksitli şekilde ödenmesi bekleniyor. Mısırlı yıldıza ise 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere, bonuslarla 2.2 milyon Euro bandında bir ücret verilecek. 3 artı 1 yıllık kontrat yapılacak olan Trezeguet için kısa süre içerisinde KAP açıklaması duyurulacak.
GEÇEN SEZON DA ERKEN DAVRANMIŞTI
Geçen yıl olduğu gibi transferde hızlı davranan, daha önemlisi nokta atışı takviyeler yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik olarak belirlediği isimleri takıma kazandırıyor. Nitekim Trezeguet de kanat transferinde listenin ilk sırasındaydı. Nwakaeme'nin ardından bu bölgeye garanti takviye talep eden Avcı, Süper Lig tecrübesi de olan 27 yaşındaki yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletmişti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İDMANDA
Fanatik'in haberine göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan, görüşmelerde tüm kozları oynadı ve bu önemli transferi sonuçlandırdı.4 Temmuz'da Slovenya'da ilk etap hazırlıkları başlayacak olan Trabzonspor, planlandığı gibi Trezeguet'yi kampa yetiştirecek. Başarılı futbolcunun önümüzdeki hafta yeni takımıyla çalışmalara başlaması bekleniyor.
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