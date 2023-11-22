Abdullah Avcı talep etti... Trabzonspor'dan genç futbolcuya yeni sözleşme!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 21 yaşındaki futbolcu Enis Destan ile yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.
Trabzonspor’da 10 maçta 2 gol, 1 asist kaydeden 21 yaşındaki forvet Enis Destan teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelecek planları arasında önemli yere sahip.
TRABZONSPOR TEKLİFİNİ İLETECEK
Avcı’nın bu düşüncesini başkan Ertuğrul Doğan’a ilettiği ve daha 2 yıllık kontratı bulunmasına rağmen Enis’e yeni sözleşme teklif edileceği kaydedildi.
Yönetim, önümüzdeki günlerde önce Enis’le ardından menajeriyle bir görüşme yapıp tekliflerini iletecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?