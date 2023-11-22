Abdullah Avcı talep etti... Trabzonspor'dan genç futbolcuya yeni sözleşme!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:35

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:35

Trabzonspor’da 10 maçta 2 gol, 1 asist kaydeden 21 yaşındaki forvet Enis Destan teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelecek planları arasında önemli yere sahip.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ İLETECEK

Avcı’nın bu düşüncesini başkan Ertuğrul Doğan’a ilettiği ve daha 2 yıllık kontratı bulunmasına rağmen Enis’e yeni sözleşme teklif edileceği kaydedildi.

Yönetim, önümüzdeki günlerde önce Enis’le ardından menajeriyle bir görüşme yapıp tekliflerini iletecek.