Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı: 'Onuachu gözlerin pasını sildi'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:03

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Levent Tüzemen: "Trabzon'un galibiyete dönüşünde iki kişinin payı büyük:

1-Taraftarlarını maç öncesi, "Konyaspor zor takım. Sabırlı olun" diye uyaran Abdullah Avcı haklı çıktı. Yerine oturmadan maçı takımıyla birlikte oynayan Avcı, değişiklikleri de dantel örer gibi isabetli ve tam zamanında yaptı.

2-İki gole imza koyan Onuachu, uzun süre konuşulacak hatta Avrupa'da bile spor programlarını süsleyecek mükemmel bir topuk vuruşuyla golü attı. Bu vuruş İbrahimovic'in EURO 2004'te Porto'da İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı gole benziyor." (Sabah)

"BURADA FENOMEN OLUR"



Cemal Ersen: "Keşke yeni oyuncuların tümü Onuachu'nun yarısı kadar katkı sağlayabilseydi. İnanın Trabzonspor eski hocası Nenad Bijelica’ya rağmen, ligde daha farklı bir konuma gelebilirdi. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı ile başlayan değişimin meyvelerini, gelişerek toplamaya başladı. Önemli olan kazanarak güçlenmek ve düzlüğe çıkmak ise, doğru yoldasınız demektir. Daha iyisi için zaman gerekecek. Bu maçın özelinde ise aslan payını Onuachu’ya vermek gerek. Öz güven, yetenek, hayal gücü, hızlı karar verme yetisi onu Süper Lig'de daha çok kez konuşacağımız ve alkışlayacağımız anlamına geliyor. Tebrikler uzun boylu adam." (Milliyet)

İskender Günen: "Bazı oyuncular vardır ki fenomen olurlar. Dünkü maçtan sonra Onuachu için de bu tanımı söyleyebiliriz. Çünkü oyun sorunlarla dolu. Ama ikinci yarı attığı 1. gol ve ardından gelen ikinci gol var ki İbrahimovic'i hatırlattı. Abdullah Avcı'nın bu maçta çıkaracağı ders ise takımlara karşı pozisyon üretmekte yaşanılan sorunlar olmalı." (Sabah)

"ONUACHU GÖZLERİN PASINI SİLDİ"

Aksal Yavuz: "Derbi galibiyetlerinin anlamlı olması için bir sonraki maçın kazanılması gerekir. Açık konuşmak gerekirse, bilhassa ilk yarı ne yaptığını bilen taraf Konyaspor’du. Trabzonspor’un topla oynamasına müsaade ettiler ancak ceza sahalarına girilmesine müsaade etmedi Hakan Keleş’in öğrencileri... İnanılmaz pres ve kademeli savunma anlayışından kesitler sundular.

Trabzonspor’un derbi sonrası aldığı galibiyet Trabzonsporlular adına sevindirici tamam da Onuachu’nun ikinci golü futbolseverlerin gözlerinin pasını silmesi herkesi mutlu etti"