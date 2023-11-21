Trabzonsporlu Enis Bardhi attı... İngiltere, elemeleri kayıpla bitirdi!

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:47
Trabzonsporlu Enis Bardhi attı... İngiltere, elemeleri kayıpla bitirdi!
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EURO2024 Elemeleri C Grubu son maçında İngiltere, Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Tose Proeski Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Makedonya'nın golü 42. dakikada Enis Bardhi'den geldi. İngiltere Atanasov (k.k.) 59. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Trabzonsporlu Enis Bardhi maçta 90 dakika forma giydi. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Eljif Elmas ve Alioski de maçta 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla İngiltere 20 puanla grubunu lider tamamladı. Daha önce Almanya bileti alamadığı kesinleşen Makedonya ise 8 puanda kaldı.


ingiltere Kuzey Makedonya EURO 2024

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