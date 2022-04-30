Trabzonspor'un önderi Abdullah Avcı! Abdullah Avcı'nın bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 21:31

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye tırmanan bir performans sergiledi.

Ligde en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük özleme son verdi. 37 sezondur şampiyon olamayan bordo-mavililer, 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Karadeniz ekibi, 10 Kasım 2020’de göreve getirilen Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 lig maçına çıktı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 mücadelede ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KUPASI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını kaldırmış oldu.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

AVCI SÜPER LİG’DE 200 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN DÖRDÜNCÜ HOCA

Şampiyonluk kupasını müzesine götüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetle kariyerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Son beş sezonda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, bu yıl Trabzonspor’u şampiyon yaptı. Avcı, Süper Lig tarihinde 407 maçta aldığı 200 galibiyet ile bu sayıya en hızlı ulaşan dördüncü teknik direktör oldu.

Avcı’nın bu sıralamada önünde Süper Lig tarihinin efsane isimleri yer aldı. Galatasaray ile 8 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, 200 galibiyet için 336 karşılaşmaya ihtiyaç duydu. Deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli ise, 200 galibiyeti alırken 361 maça çıkmıştı. Son olarak milli takımı da çalıştıran, Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş ise 200 galibiyeti 380 karşılaşmada elde etti.

Abdullah Avcı, 2016-17 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör olma başarısı gösterdi. 73 haftayı zirvede kapatan 58 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş’i geride bıraktı.