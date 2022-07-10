Abdullah Avcı'dan Emrehan Gedikli planı

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Geçen sezonun ara transfer döneminde 5 genç oyuncuyu renklerine bağlayan Trabzonspor'da, bu isimlerden biri Emrehan Gedikli olmuştu. 800 bin Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den alınan 19 yaşındaki forvet, yarım sezonluk periyotta pek fazla şans bulamasa da kampa oldukça hazır geldi ve kısa sürede teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girdi.

Fanatik’in haberine göre, Enis Destan ve Batuhan Kör'ü kiralık olarak gönderecek olan Trabzonspor'da, Emrehan ise yeni sezonda mutlaka forvet rotasyonunda düşünülüyor. 1.87'lik başarılı oyuncu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekerken, Abdullah hoca da genç gurbetçiyle yakından ilgileniyor, eksiklerini tek tek anlatıyor.

YILDIZLARLA YARIŞACAK

Hemen her sezon yeni bir yıldız adayını vitrine çıkartan Trabzonspor'da, bu sene de Emrehan'ın patlama yapması bekleniyor. Cornelius ve Djaniny ile rekabete girecek olan başarılı futbolcu, özellikle hazırlık maçlarında göstereceği performans ile forma şansını artırabilir.

KEREM ŞEN DE GÖZE GİRDİ

Trabzonspor'un devre arasında Bursa'dan transfer ettiği bir diğer genç oyuncu Kerem Şen, Slovenya kampında potansiyeliyle fark yaratıyor. Top tekniği ve soğukkanlı oyunuyla öne çıkan başarılı orta saha, Emrehan'la birlikte en çok dikkat çeken genç futbolcuların başında geliyor. 20 yaşındaki Kerem, orta sahada önemli isimlerle forma savaşı vermesine rağmen gösterdiği mücadeleyle alkış alıyor.