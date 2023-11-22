Milli maçta sakatlanmıştı: Trabzonspor'dan açıklama!
Trabzonspor, A Milli Takım'ın deplasmanda karşılaştığı Galler mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Uğurcan Çakır için açıklama yayımladı.
Trabzonspor, A Milli Takım'ın Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır'ın sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.
DARBEYE BAĞLI KANAMA
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi."
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