Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Trabzonspor'un eski yıldızı geri dönebilir!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:20

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:20

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla görüşmesinde transfer müjdesi paylaştı. Doğan, 2021-2022 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah Avcı ve kendisinin Nijeryalı futbolcu ile konuştuğunu söyleyen Doğan "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR"

Doğan, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fahya kulübünde forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a geri dönmeyi çok istediğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, Al Fahya ile şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.