Abdullah Avcı'dan İsmail Kartal'a şikayet: 'Taraftarları tahrik ediyor'

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, çıkan olaylar sebebiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Karşılaşma sırasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'yi İsmail Kartal'a şikayet ettiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:16
Abdullah Avcı'dan İsmail Kartal'a şikayet: 'Taraftarları tahrik ediyor'
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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemde yer alırken, mücadelenin devre arasında yaşanmanlar ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk devrenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la soyunma odası koridorunda bir araya geldiği ve yedek kulübesinde yer alan Jayden Oosterwolde'yi şikayet ettiği aktarıldı.

Jayden Oosterwolde

"TARAFTARI TAHRİK ETTİ"

Haberde, Oosterwolde'nin ilginç hareketlerle Trabzonsporlu taraftarları tahrik ettiğini savunan Abdullah Avcı'nın, "İsmail hocam, Oosterwolde'yi görmüyor musunuz? Sürekli taraftarları tahrik ediyor. Lütfen bu hareketlerine bir son versin" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Hollandalı futbolcuya uyarıda bulunacağını söyleyen İsmail Kartal'ın daha sonra Abdullah Avcı ile birlikte soyunma odasına kadar yürüdüğü belirtildi.

MAÇTAN SONRA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Oosterwolde, sakatlık sorunu yaşayan Serdar Aziz'in yerine devre arasında oyuna dahil oldu ve karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı. Abdullah Avcı'nın karşılaşmanın ardından Hollandalı oyuncunun tavırları nedeniyle bir kez daha şikayetçi olduğu ve tepkisini dile getirdiği kaydedildi.


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