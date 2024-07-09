Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!
6 yabancısını kampa götürmeyen Trabzonspor, 5 takviye daha yapmak istediği iddia edildi.
Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokacak. Şu ana kadar 6 transfer yapan ve bunlardan 4'ü yabancı olan bordo-mavililer, toplamda 17 yabancıya ulaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.
ORTA SAHADA 8 İSİM
Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısında en ciddi yığılma ise orta sahada yer alıyor. Bu bölgede tam 8 futbolcusu bulunan bordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi.
Forvet Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez kafileye dahil edilmedi. Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz beklediği teklifleri alamadı.
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