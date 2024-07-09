Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:56

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:56

Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokacak. Şu ana kadar 6 transfer yapan ve bunlardan 4'ü yabancı olan bordo-mavililer, toplamda 17 yabancıya ulaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.

ORTA SAHADA 8 İSİM

Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısında en ciddi yığılma ise orta sahada yer alıyor. Bu bölgede tam 8 futbolcusu bulunan bordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi.

Forvet Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez kafileye dahil edilmedi. Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz beklediği teklifleri alamadı.