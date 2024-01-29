Abdullah Avcı'dan tepki: 'Yan hakem nasıl görmüyor'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:47

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:48

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası görüşlerini aktardı.

Abdullah Avcı, "Fernandez'in zaten süresi vardı. Devre arasında da rica etti. 15 dakika biz daha fazla tuttuk. Onunki mecburiyetten oldu. Her hafta aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Bugün için bir bahane mi, hayır. İlk yarıda oyun 2-0, 3-0 olabilirdi. Mevcutta fazlasını yapamıyorum. 2-0 net girebilirdik. İkinci yarı başlıyor, bence top çıkmış, yan hakem nasıl görmüyor! Bunu sorgularız. Arkasından penaltı oluyor. Ama oyunda vazgeçmeden devam etmek gerekiyor. Bu kadar çabuk dalgalanmalar göstermememiz lazım. Şık olmadı, iyi olmadı. Sancılı bir dönem geçiyor. Son 3 haftaki kırılmalar yorucu. Ondan önce puan ortalaması iyiydi. 3 hafta üst üste olması üzücü. Ben yine sonuna kadar destek istiyorum. Bunu her takım yaşıyor. Bazı maçları açıklayamazsınız, ben ikinci yarıyı açıklamıyorum. Üzgünüz, tekrar ayağa kalkıp en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

'TREZEGUET DÖNECEK'

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Transferde bir hareketlilik yok. Trezeguet dönecek gibi gözüküyor. Buradan nasıl çıktık bilmiyorum, sakat var mı, bilmiyorum. Stoperim kalmadı, Mendy'yi çekmek zorundaydım. Başka alternatif yoktu. Transfer zor görünüyor ama gidenler olacak gibi duruyor. Çalışacağız, vazgeçmeden devam edeceğiz. Ligin bu dalgalanmaları var. Tabii ki özür diliyoruz ama destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur. Onun için lütfen destek olalım. Bu desteğe devam etsinler" sözlerini sarf etti.