Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına çağrı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 4-2 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:10
Abdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına çağrı
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Süper Lig’de heyecan Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasıyla devam etti. İlk yarıda Gaziantep FK 2-0 üstünlük yakaladı.

İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Trabzonspor 4 birden bularak maçı 4-2 kazandı. Maçta 3 gol ve 1 asistle mücadele eden Onuachu maçın yıldızı oldu.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı açıklamasında; "Geçen sene takımda yoktum. Bu sene şampiyonluk sonrası 2. sene. Trabzonspor orada kalmaz umarım ve yenilerini kazanırız. Üst üste maçlar kaybettiğimiz bir dönem vardı. Sakatların, cezaların ve Afrika Kupası'nın olduğu bir dönem oldu. O zaman da dedim Trabzonspor vazgeçmez" dedi.

Trabzonspor teknik direktörü sözlerinin devamında; "Biz bugün topa ne kadar sahip olursak daha fazla pozisyon çıkaracağız demiştik. Topu kaybettiğimizde çabuk temas yapmayan bir halimiz var. Bununla ilgileneceğiz. İkinci yarı doğru oyun karşılığını verdi. Trabzonspor taraftarı olmadığında eksik kalıyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Önümüzdeki sezon tamamen yanımızda olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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