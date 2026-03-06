Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'nın sözlerine flaş yanıt: 'Alışkanlık kazanmış'

Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'nın sözlerine flaş yanıt: 'Alışkanlık kazanmış'

6.03.2026 21:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'nın sözlerine flaş yanıt: 'Alışkanlık kazanmış'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt verdi. Kavukcu, "Üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi öncesinde iki kulüp arasında gerilim arttı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gündüz düzenlediği basın toplantısına Abdullah Kavukcu, A Spor'dan yaptığı açıklamalarla karşılık verdi. 

İşte Kavukcu'nun açıklamaları:

"Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı.

Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır.

Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde atıldı."

OZAN ERGÜN SÖZLERİ

"Ozan Ergün, genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık."

'ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR'

"Takım bugün çok güzeldi. Allah'ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutturuyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı. Nhaga enteresan bir futbol oynadı. 2. pozisyonu gol olsa farklı şey konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. "

İlgili Konular: #galatasaray #serdal adalı #Abdullah Kavukcu

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta turu rövanşa bıraktı!
Galatasaray HDI Sigorta turu rövanşa bıraktı! Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Greenyard Maaseik ekibine 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde! Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da 3 isim takımla birlikte idman yaptı.
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza!
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza! PFDK, bahis soruşturmasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye ve Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a verilen cezaları açıkladı.