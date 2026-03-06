Galatasaray HDI Sigorta turu rövanşa bıraktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 00:23:00
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Greenyard Maaseik ekibine 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu.

Rövanş karşılaşması, 11 Mart Çarşamba günü Belçika'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Zdenek Grabovsky (Çekya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Tatarov, Can Koç)

Greenyard Maaseik: Finoli, Perin, Fafchamps, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Von Sydow, De Vleeschhauwer)

Setler: 23-25, 26-24, 23-25, 25-23, 11-15

Süre: 148 dakika (31, 33, 31, 33, 20)

