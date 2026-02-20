Abdullah Kavukcu'dan transfer sorusuna yanıt: 'Başkan ve hocamız ile karar veririz'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı kırmızılı ekibin Alfemo ile imzaladığı sponsorluk töreninde konuştu.

Kavukcu, transfer ve Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Abdullah Kavukcu'nun sözleri şu şekilde:

"Bizim 12 önemli maçımız var. Kazanarak tek tek devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik.

Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor.

Transfer ve ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz."

"RAKİP TAKIMA ÇOK BAKMIYORUZ"

Abdullah Kavukcu, 'Rakip takıma göre daha az para harcadınız. Transfer döneminden memnun musunuz?' şeklindeki soruya ise "Orta saha için siz çok konuştunuz, belki beklenti oluştu. Rakip takıma çok bakmıyoruz. Geçen başkanım zaten güzel cevap verdi. İstediğimiz transferleri yaptık, opsiyonları bizde. Gabriel Sara'yı da kazandık. 12 maçımız var, ne olur transfer konuşmayalım. Galatasaray ve sizler transferi konuşmayın. Şu anda her gün yeni futbolcu yazılıyor. Daha yeni bitti" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Abdullah Kavukcu, "Gelecek sezon olacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gelecek için de Allah hayırlısını versin inşallah."