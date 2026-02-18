Kurban Kurbanov'dan Galatasaray'a tebrik: 'Maçta gerçek bir karakter gördük'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Newcastle United'ı konuk edecek Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLILARI TEBRİK EDERİM"

Galatasaray'ın, Juventus'u mağlup ettiği karşılaşma için konuşan Kurbanov, "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasını tebrik eden Kurban Kurbanov şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli."